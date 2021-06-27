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Ломаченко после Накатани требует реванш с Лопесом: "Этого хотим мы и фанаты бокса"

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 июня, 08:27
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Василий Ломаченко доволен победой над Масаеси Накатани и ждет реванша с Теофимо Лопесом. Украинец уверен, что бой можно будет организовать уже зимой
Василий Ломаченко хочет реванш с Теофимо Лопесом
Василий Ломаченко хочет реванш с Теофимо Лопесом / Фото: Getty Images

Василий Ломаченко после победы над Масаеси Накатани рассказал, что доволен боем и снова заговорил о реванше с Теофимо Лопесом. Видео нокаута в бою Ломаченко – Накатани есть на нашем сайте.

"Я очень рад, что вернулся с победой, что удалось выполнить то, что было поставлено моей командой. Я победил, и я снова в строю. У нас была стратегия работать вторым номером, потому что его рост и длина рук не позволяла работать первым номером. Я должен был работать на контрактах и у меня это отлично получалось", – рассказал Ломаченко после боя.

Также боксер отметил, что плечо не тревожило его сегодня. Напомним, Василий перенес операцию на плече после поражения от Лопеса. А сегодня Ломаченко мог завершить бой в первом раунде из-за другой травмы.

"Сегодня было все хорошо, потому что, в принципе, мне было сложно работать первым номером, потому что я был все время вторым. Я контролировал свое плечо и не давал ему резких движений", – продолжил боксер.

Ломаченко заявил, что хочет реванша с Теофимо Лопесом и готов ждать. По мнению Васи, бой можно провести зимой.

"Все видели, что я победил и все хотят видеть реванш с Теофимо Лопесом. Так давайте его организуем! Теофимо будет драться с Комбососом, после этого мы могли бы снова встретиться. Возможно, в декабре или начале следующего года. Я жду. Если они готовы после своего поединка провести реванш – это то, что мы хотим, что хотят фанаты бокса", – добавил украинец.

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