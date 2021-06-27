Реакція Усика на перемогу Ломаченка: жест, який описав все без слів

Олександр Усик виклав фото Василя Ломаченка з чемпіонським поясом, а вболівальники в захваті від форми українця – колишній чемпіон повернувся дуже голосно

Олександр Усик і Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Друг Василя Ломаченка, колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик, відреагував на повернення в ринг свого кума. Цього ранку в Лас-Вегасі Ломаченко знищив японця Масайосі Накатані. Українець виграв технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Японець побував у нокдауні, вже не міг захищатися і рефері зупинив бій.

Читайте також: Ломаченко після Накатані вимагає реваншу з Лопесом: "Цього хочемо ми і фанати боксу"

"LOMUS", – написав Усик на своїй сторінці в Instagram під фото, на якому він показує пальцем на Ломаченка, що тримає в руках чемпіонський пояс WBС

"Чемпіони", "З перемогою", "Василь повернувся, дуже голосно! Лопес відмовиться від бою-реваншу", – відреагували на пост фоловери.

Раніше ми повідомляли, що Ломаченко ледь не програв Накатані в першому раунді. Ломаченко отримав розсічення на лобі після зіткнення головами, і бій могли зупинити, якби катмен не впорався з кровотечею.

/ Фото: Getty Images

Після бою Ломаченко заявив, що хоче реваншу з Теофімо Лопесом і готовий чекати. На думку Васі, бій можна провести взимку.

Дивіться фініш бою Ломаченка і Накатані