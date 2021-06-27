Ломаченко ледь не програв Накатані в першому раунді: як вдалося уникнути поразки

Уже в першому раунді поєдинку проти Масайосі Накатані Василь Ломаченко отримав розсічення на голові і бій могли зупинити, якби катмен не впорався з кровотечею

Василь Ломаченко отримав розсічення голови / Фото: Getty Images

Сьогодні в Лас-Вегасі українець Василь Ломаченко нокаутував японця Масайосі Накатані в дев'ятому раунді. Втім, бій міг би завершитися ще в першому раунді фіаско для українця. Ми проводили онлайн бою Ломаченко – Накатані.

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Українець зі старту поєдинку пішов в атаку, але в одному з моментів боксери зіткнулися головами. Це й не дивно, адже у Васі зріст 170 см, а у японця – 182. Щоразу, коли українець підбирався до нього впритул, то опинявся у нього під підборіддям. Але в той момент вони зіткнулися лобами.

В результаті зіткнення у Ломаченка відкрилася серйозна кровотеча. Був ризик, що рефері може зупинити бій, а в цьому випадку українець отримав би технічну поразку. На щастя, в перерві між раундами катмену вдалося зупинити кровотечу і більше вона українця не хвилювала.