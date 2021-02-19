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Фото жахливої гематоми бійця MMA: з заплившим оком він провів ще два бої

19 лютого, 20:19

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Бауіржана змогли зупинити лише в фіналі

Боєць змішаних єдиноборств з Казахстану Бауіржан Куанишбаєв отримав страшну травму по ходу турніру Bushido Qazaqstan в Алмати. Турнір проходив за олімпійською системою і в один день.

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Уже після другого поєдинку на обличчі Куанишбаєва утворилася гематома, однак боєць продовжив боротьбу на турнірі, де головним призом був чемпіонський титул і автомобіль.

У фіналі травма Куанишбаева посилилася, він міг бачити лише одним оком. У той же час, його суперник Серік Тлекеєв вийшов на фінал з гематомами і травмою вуха, повідомляє prosports.kz.

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Головний бій турніру тривав усі три раунди і завершився перемогою Тлекеєва рішенням суддів, а ось на Куанишбаєва після бою було страшно дивитися.

До речі, ми писали, що боєць MMA симулював нокаут після того, як йому погрожували зброєю . Леонардо Барбоса надовго запам'ятає поїздку до Афганістану.

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MMA змішані єдиноборства боєць

Джерело: Сегодня|Спорт

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