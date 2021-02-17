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Хабіб готовий повернутися заради бою на легендарному стадіоні

17 лютого, 19:12

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Нурмагомедов хоче битися на "Камп Ноу"

Боєць змішаних єдиноборств, чемпіон UFC, Хабіб Нурмагомедов готовий відновити кар'єру. Боєць звернувся до глави Абсолютного бійцівського чемпіонату Дейн Уайту організувати йому поєдинок в Барселоні.

"Дейна! Як щодо поєдинку на "Ноу Камп" перед 100 тисячами глядачів?" – запропонував Нурмагомедов.

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Хабіб відвідав матч 1/8 Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Парі Сен-Жермен". Французький клуб здобув перемогу – 4:1, а героєм зустрічі став форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик.

Після матчу Мбаппе подарував свою футболку Хабібу.

Нагадаємо, сьогодні два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

Хабіб Нурмагомедов завершив кар'єру восени минулого року, після того, як втретє захистив пояс чемпіона UFC у легкій вазі, здолавши американця Джастіна Гейджі. На його рахунку 29 перемог в 29 поєдинках.

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Барселона MMA UFC Хабіб Нурмагомедов
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