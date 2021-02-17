Хабіб готовий повернутися заради бою на легендарному стадіоні

Боєць змішаних єдиноборств, чемпіон UFC, Хабіб Нурмагомедов готовий відновити кар'єру. Боєць звернувся до глави Абсолютного бійцівського чемпіонату Дейн Уайту організувати йому поєдинок в Барселоні.

"Дейна! Як щодо поєдинку на "Ноу Камп" перед 100 тисячами глядачів?" – запропонував Нурмагомедов.

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Хабіб відвідав матч 1/8 Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Парі Сен-Жермен". Французький клуб здобув перемогу – 4:1, а героєм зустрічі став форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик.

Після матчу Мбаппе подарував свою футболку Хабібу.

Нагадаємо, сьогодні два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

Хабіб Нурмагомедов завершив кар'єру восени минулого року, після того, як втретє захистив пояс чемпіона UFC у легкій вазі, здолавши американця Джастіна Гейджі. На його рахунку 29 перемог в 29 поєдинках.

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