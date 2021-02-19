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Боєць MMA симулював нокаут після того, як йому погрожували зброєю

19 лютого, 16:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Леонардо Барбоса надовго запам'ятає поїздку до Афганістану

Тиждень тому в Афганістані пройшов турнір зі змішаних єдиноборств, в головному поєдинку якого місцева зірка Ахмад Валі Хотак переміг Леонардо Барбосу з Бразилії в першому раунді. Уже тоді перемога афганця викликала питання, так як його суперник аж надто артистично впав – нокаут нагадував кадри з якогось індійського фільму.

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А зараз з'явилося пояснення дивної поведінки Барбоси в клітці. Виявляється, ще до бою до нього підійшла людина і розмахувала зброєю. Пізніше він погрожував йому біля рингу, тому Леонардо, побоюючись за своє життя, вирішив здатися якомога швидше. Про це Барбоса написав на своїй сторінці в Facebook, однак пізніше він видалив свій пост, повідомляється в Twitter caposa.

Як ми писали раніше, для Хотака це був перший бій за три роки. У 2018 році боєць отримав поранення під час спроби викрадення. Група невідомих накинулася на Хотака недалеко від його будинку і відкрила вогонь по автомобілю Хотака, а потім спробувала витягнути бійця з машини. В результаті нападу боєць отримав вогнепальне поранення в живіт і ножове поранення в голову.

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