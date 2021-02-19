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Глаз бойца заплыл жуткой гематомой, но он провел еще два боя

19 февраля, 20:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бауыржана смогли остановить лишь в финале

Боец смешанных единоборств из Казахстана Бауыржан Куанышбаев получил жуткую травму по ходу турнира Bushido Qazaqstan в Алматы. Турнир проходил по олимпийской системе и в один день.

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Уже после второго поединка на лице Куанышбаева образовалась гематома, однако боец продолжил борьбу на турнире, где главным призом был чемпионский титул и автомобиль.

В финале травма Куанышбаева усугубилась, он мог видеть лишь одним глазом. В то же время, его соперник Серик Тлекеев вышел на финал с гематомами и травмой уха, сообщает prosports.kz.

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Главный бой турнира продлился все три раунда и завершился победой Тлекеева решением судей, а вот на Куанышбаева после боя было страшно смотреть.

Кстати, мы писали, что боец MMA симулировал нокаут после того, как ему угрожали оружием. Леонардо Барбоса надолго запомнит поездку в Афганистан.

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MMA смешанные единоборства боец

Источник: Сегодня|Спорт

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