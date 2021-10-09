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Ф'юрі – Вайлдер: де дивитися бій

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 19:56
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Суперподія в світі боксу – Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер втретє з'ясовують стосунки в ринзі: де і о котрій дивитися їхнє протистояння
Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі
Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Не встигли вгамуватися пристрасті після перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа, як для вболівальників боксу настала ще одна грандіозна подія. Британець Тайсон Ф'юрі в Лас-Вегасі в бою проти американця Деонтея Вайлдера відстоює звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC. Онлайн Ф'юрі – Вайлдер доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ

Очікується, що бій Ф'юрі – Вайлдер відбудеться не раніше 6:00 10 жовтня за київським часом.

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В Україні пряма трансляція поєдинку буде на платформі MEGOGO. Також бій можна подивитися на сервісах і телеканалах DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер
Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ

Це буде третій поєдинок Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера. Перший у 2018 році завершився внічию, а другий в 2020-му технічним нокаутом виграв Ф'юрі.

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ПРОГНОЗ НА БІЙ Ф'ЮРІ – ВАЙЛДЕР

Ф'юрі – великий фаворит майбутнього поєдинку у букмекерів. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.40, на перемогу Вайлдера – 3.10, на нічию – 26.00.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

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  • перемога Ф'юрі – 66%
  • перемога Вайлдера – 30%
  • нічия – 4%

Найбільш імовірним результатом аналітики вважають дострокову перемогу Ф'юрі (коефіцієнт – 2.10).

ЩО ДАЛІ

Після бій Ф'юрі – Вайлдер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик отримає 30 днів, щоб домовитися про об'єднавчий поєдинок з переможцем.

Ф'юрі привітав Усика з перемогою над Ентоні Джошуа
Ф'юрі привітав Усика з перемогою над Ентоні Джошуа / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Інакше переможець бою Ф'юрі – Вайлдер має провести свій наступний поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі.

Тимчасовим чемпіоном WBC є Ділліан Вайт, який вже давно намагається домогтися бою за повноцінний титул організації. 30 жовтня Вайт проведе поєдинок в Лондоні проти шведського боксера Отто Валліна. І переможець цього бою стане обов'язковим претендентом на титул.

Нагадаємо, що Валлін раніше бився з Ф'юрі, який закінчував поєдинок із залитим кров'ю обличчям.

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