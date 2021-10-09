Фьюри – Уайлдер: где смотреть бой

Не успели улечься страсти после победы Александра Усика над Энтони Джошуа, как для болельщиков бокса наступило еще одно грандиозное событие. Британец Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе в бою против американца Деонтея Уайлдера отстаивает звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Онлайн Фьюри – Уайлдер доступен на нашем сайте.
ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ
Ожидается, что бой Фьюри – Уайлдер состоится не раньше 6:00 10 октября по киевскому времени.
В Украине прямая трансляция поединка будет на платформе MEGOGO. Также бой можно посмотреть на сервисах и телеканалах DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.
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ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ
Это будет третий поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Первый в 2018 году завершился вничью, а второй в 2020-м техническим нокаутом выиграл Фьюри.
ПРОГНОЗ НА БОЙ ФЬЮРИ – УАЙЛДЕР
Фьюри – большой фаворит предстоящего поединка у букмекеров. На его победу установлен коэффициент 1.40, на победу Уайлдера – 3.10, на ничью – 26.00.
Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- победа Фьюри – 66%
- победа Уайлдера – 30%
- ничья – 4%
Наиболее вероятным результатом аналитики считают досрочную победу Фьюри (коэффициент – 2.10).
ЧТО ДАЛЬШЕ
После бой Фьюри – Уайлдер чемпион по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик получит 30 дней, чтобы договориться об объединительном поединке с победителем.
Иначе победитель боя Фьюри – Уайлдер должен будет провести свой следующий поединок против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.
Временным чемпионом WBC является Диллиан Уайт, который уже давно пытается добиться боя за полноценный титул организации. 30 октября Уайт проведет поединок в Лондоне против шведского боксера Отто Валлина. И победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул.
Напомним, что Валлин дрался с Фьюри, который заканчивал поединок с залитым кровью лицом.
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