Циганський король чи Бронзовий бомбардувальник? Букмекери зробили свій прогноз на супербій

Мегафайт Ф'юрі – Вайлдер в прогнозах букмекерів: хто фаворит, коли завершиться бій, чи буде нокаут

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

В ніч з 9 на 10 жовтня в Лас-Вегасі відбудеться бій між чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і екс-чемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО). Слідкувати за онлайн-трансляцією поєдинку Ф'юрі – Вайлдер можна на нашому сайті.

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Хто фаворит

Аналітики вважають Ф'юрі явним фаворитом бою. Перемога британця оцінена коефіцієнтом 1.37, поразка – 3.00. Імовірність того, що поєдинок завершиться внічию, букмекери оцінили коефіцієнтом 21.00.

Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: фото бою / Фото: Reuters

Скільки триватиме бій

На думку аналітиків ми побачимо повний бій – 3.25. З великою ймовірністю бій завершиться в шостому раунді – котирування на це 9.50. Також високі шанси у сусідніх раундів – п'ятого і сьомого – котирування на 10.00.

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Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Метод перемоги

Букмекери впевнені в достроковій перемозі Циганського короля – 1.90, виграш Ф'юрі за очками оцінюється з коефіцієнтом 3.75. Вирогідність того, що Бронзовий бомбардувальник може достроково перемогти Ф'юрі – 3.75.

Тайсон Ф'юрі збирається перемогти Деонтея Уайлдера нокаутом / Фото: Reuters

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Відзначимо, що в першому бою між цими боксерами була зафіксована нічия, в другому – британець переміг достроково.