Ф'юрі відмовився сісти на п'яту точку: промоутер розкрив причину зриву бою з Усиком

Воррен назвав Джошуа головним винуватцем зриву мегафайту Усик – Ф'юрі, але зачепив і українського боксера

Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Розбірки з приводу зриву весняного бою Усик – Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті тривають.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі вже встиг звинуватити в цьому геть усіх, включно з Олександром Усиком, назвавши того боягузом.

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У відповідь менеджер українського боксера Егіс Клімас назвав Ф'юрі людиною, яка "не дала цьому потягу рушити". "Кричати і балакати – це дешево, Тайсоне", – дорікнув Циганському королю Клімас.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

Чому ж бій Усик – Ф'юрі зірвався?

"Мені сказали, що Усик буде готовий битися лише наприкінці травня. Що ж робити Тайсону? Сидіти на п'ятій точці? – обурився сьогодні Френк Воррен, співпромоутер Циганського короля.

Френк Воррен і Тайсон Ф'юрі

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"З Клімасом же у Ф'юрі не було жодних проблем. В останній момент цій угоді перешкодив Джошуа, який прийшов і запросив додаткові п'ять мільйонів доларів відступних. Тайсон сказав: "Годі, я більше не хочу про це чути". Так і було. Ми всі старанно працювали, щоб укласти угоду про бій Ф'юрі – Усик, але коли Джошуа запросив додаткові гроші, це стало останньою краплею", – сказав Воррен каналу iFL TV.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Тепер у квітні Ф'юрі захищатиме титул WBC у бою з Ділліаном Вайтом.

Пізніше, не виключено, аж у червні проведуть реванш Усик та Джошуа.

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Наприкінці 2022 року переможці цих боїв можуть зустрітися у битві за звання короля суперважкого дивізіону.

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