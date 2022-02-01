Фьюри отказался сесть на пятую точку: промоутер раскрыл причину срыва боя с Усиком

Разборки по поводу срыва весеннего боя Усик – Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте продолжаются.
Напомним, Тайсон Фьюри уже успел обвинить в этом всех и вся, включая Александра Усика, назвав того трусом.
В ответ менеджер украинского боксера Эгис Климас назвал Фьюри человеком, "не давшим этому поезду тронуться". "Кричать и болтать – это дешево, Тайсон", – укорил Цыганского короля Климас.
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Почему же бой Усик – Фьюри сорвался?
"Мне сказали, что Усик будет готов биться лишь в конце мая. Что же в это время делать Тайсону? Сидеть на пятой точке?" – возмутился сегодня Фрэнк Уоррен, со-промоутер Цыганского короля.
"С Климасом же у Фьюри не было никаких проблем. В последний момент этой сделке помешал Джошуа, который пришел и запросил дополнительные пять миллионов долларов отступных. Тайсон сказал: "Хватит, я больше не хочу об этом слышать". Так и было. Все усердно работали, чтобы заключить сделку по бою Фьюри – Усик, но когда Джошуа запросил дополнительные деньги, это стало последней каплей", – сказал Уоррен каналу iFL TV.
Теперь в апреле Фьюри будет защищать титул WBC в бою с Диллианом Уайтом.
Позже, не исключено, аж в июне проведут реванш Усик и Джошуа.
В конце 2022 года победители этих боев могут встретиться в битве за звание короля супертяжелого дивизиона.
Смотрите, как Усик одолел Джошуа в сентябре
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