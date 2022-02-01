Оце заруба! Усику кинув виклик Гвоздик

Олександр Гвоздик готовий протистояти своєму колишньому партнеру з боксерської збірної України Олександру Усику – тільки не в рингу, а на футбольному полі

Усик і Гвоздик / Фото: Колаж: Сьогодні

34-річний харків'янин Олександр Гвоздик висловив готовність зіграти за футбольну команду Металіст проти Олександра Усика на Winter Cup 2022 у Туреччині.

Нагадаємо, на цьому турнірі Усик виступить у складі житомирського Полісся, дебютує 3 лютого у грі з Вересом.

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Матч Полісся з Усиком проти Металіста, за який може зіграти Гвоздик, відбудеться у Туреччині 11 лютого.

"Це було б цікаво, але я погано граю у футбол. Не знаю навіть, не хочеться зашкваритися. Але загалом – можливо. Я зараз в Україні і готовий прийняти такий виклик", – сказав у коментарі Tribuna.com Гвоздик.

Гвоздик і Усик / Фото: Instagram

Зазначимо, що Гвоздик та Усик були партнерами у збірній України на Олімпіаді-2012 у Лондоні, де Усик став золотим, а Гвоздик бронзовим призером.

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Наразі Усик є чемпіоном світу у надважкій вазі (понад 91 кг), Гвоздик, який завершив кар'єру у профі-боксі, був чемпіоном світу у напівважкій вазі (до 79 кг).

Дивіться, як Усик тренується із Поліссям