Ф'юрі на пляжі з пивом? Джошуа не вірить, що Тайсон завершив кар'єру

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа сконцентрований на майбутньому реванші з Олександром Усиком, але вже мріє про бій зі скандалістом Ф'юрі

/ Фото: Reuters, , Колаж: Сьогодні

Після захисту титулу чемпіона WBC у поєдинку з Ділліаном Вайтом Тайсон Ф'юрі заявив про свій відхід з професійного боксу. Відтепер увесь вільний час Циганський король приділятиме своїй сім'ї і лише зрідка влаштовуватиме шоубої.

Але в такий розвиток подій мало хто вірить із його колег. Ось і британець Ентоні Джошуа засумнівався у такому швидкому завершенні кар'єри великого боксера. На думку Ей-Джея, щойно на горизонті з'явиться гідний варіант із мегафайтом, Ф'юрі оголосить про своє повернення до рингу.

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"Передусім переді мною стоїть завдання в особі одного з найкращих боксерів світу Олександра Усика, який, безумовно, є серйозним суперником. Люди кажуть, що я зосереджуюсь тільки на тому завданні, яке знаходиться переді мною. Це добре, але ще я хочу глянути на загальну картину для того, щоб досягти якнайбільшого.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Тож я впевнений, що завершення кар'єри не означає, що Ф'юрі зовсім розслабився і тепер лежить на пляжі, риється у своєму телефоні та п'є пляшку пива "Корона". Я відчуваю, що розумом він все ще у боксі, і він повернеться, якщо йому запропонувати правильний поєдинок", – цитує Джошуа fightnews.info.

Джошуа з Маккрекеном / Фото: Sky Sports

До речі, президент WВC Маурісіо Сулейман нещодавно заявив, що організація не розглядає питання вакантного статусу для пояса через відхід Ф'юрі. Сам Тайсон поки не звертався до союзу задля припинення кар'єри.