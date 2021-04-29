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Джошуа загасив Кличка: як почалася пенсія українського чемпіона

29 квітня, 18:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко чотири роки тому програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа після чого завершив кар'єру

Чотири роки тому Володимир Кличко востаннє виходив у ринг. 29 квітня 2017 року на "Уемблі" завершився поєдинок Кличка проти Ентоні Джошуа. Надалі він був визнаний боєм року за версією The Ring, HBO, ESPN, Sky Sports, BoxingScene, British Boxing Board of Control, Yahoo.com.

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У п'ятому раунді Джошуа відправив у нокдаун Кличка. У шостому – Володимир відплатив британцеві тією ж монетою. Розв'язка наступила в 11-му раунді, коли Ентоні аперкотом звалив українця з ніг. Володимир зумів піднятися, але вже не міг відповідати суперникові. Побиття зупинив рефері.

Отже, Ентоні Джошуа захистив свій титул чемпіона світу за версією IBF, а також виграв вакантні пояси IBO і суперчемпіона WBA.

А Володимир Кличко через деякий час оголосив про завершення кар'єри.

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