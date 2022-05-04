Фьюри на пляже с пивом? Джошуа не верит, что Тайсон завершил карьеру

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сконцентрирован на будущем реванше с Александром Усике, но уже мечтает о бое со скандалистом Фьюри

Фьюри вернется в ринг, как только появится достойный соперник / Фото: Reuters, DailyStar, Коллаж: Сегодня

После защиты титула чемпиона WBC в поединке с Диллианом Уайтом Тайсон Фьюри заявил о своем уходе из профессионального бокса. Отныне все свободное время Цыганский король будет уделять своей семье и лишь изредка устраивать шоу-бои.

Но в такое развитие событий мало кто верит из его коллег. Вот и британец Энтони Джошуа засомневался в столь скором завершении карьеры великого боксера. По мнению Эй-Джея, как только на горизонте появится достойный вариант с мегафайтом, Фьюри объявит о своем возвращении в ринг.

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"Прежде всего передо мной стоит задача в лице одного из лучших боксеров мира Александра Усика, который безусловно является серьезным соперником. Люди говорят, что я сосредотачиваюсь только на той задаче, которая находится передо мной. Это хорошо, но еще я хочу взглянуть на общую картину для того, чтобы достичь как можно большего.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Так что я уверен, что завершение карьеры не означает, что Фьюри совершенно расслабился и теперь лежит на пляже, роется в своем телефоне и пьет бутылку пива "Корона". Я чувствую, что разумом он все еще в боксе, и он вернется, если ему предложить правильный поединок", – цитирует Джошуа fightnews.info.

Джошуа с Маккрэкеном / Фото: Sky Sports

Кстати, президент WВC Маурисио Сулейман недавно заявил, что организация не рассматривает вопрос вакантного статуса для пояса из-за ухода Фьюри. Сам Тайсон пока не обращался в союз ради прекращения карьеры.