Чекає на Усика? Кривдник Кличко відкладає завершення кар'єри

Тайсон Ф'юрі вже перемагав Володимира Кличка у 2015 році, а тепер може взятися і за другого українця

Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Наприкінці квітня Тайсон Ф'юрі здобув гучну перемогу над Ділліаном Вайтом. Британець здолав співвітчизника у шостому раунді нокаутом.

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Це дозволило Тайсону стати чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі. Після поєдинку Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, мотивувавши це обіцянкою своїй дружині

Щоправда, уболівальники сподіваються, що британець передумає та проведе об'єднавчий бій із Олександром Усиком чи Ентоні Джошуа. Нині українець володіє поясами WBA super, WBO, IBF та IBO після перемоги над AJ у вересні минулого року.

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Що ж, все можливо. Президент WВC Маурісіо Сулейман заявив, що організація не розглядає питання вакантного статусу для пояса через відхід Ф'юрі. Сам Тайсон поки не звертався до союзу задля припинення кар'єри.

Сулейман стверджує, що WBC дасть британцю час на відновлення після бою з Вайтом. Після цього він зустрінеться з Ф'юрі для обговорення подальших планів. Нагадаємо, що бій-реванш між Усиком та Джошуа має пройти 23 липня.