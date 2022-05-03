Ждет Усика? Обидчик Кличко откладывает завершение карьеры

Тайсон Фьюри уже побеждал Владимира Кличко в 2015 году, а теперь может взяться и за второго украинца

Александр Усик vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В конце апреля Тайсон Фьюри добыл громкую победу над Диллианом Уайтом. Британец одолел соотечественника в шестом раунде нокаутом.

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Это позволило Тайсону стать чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе. После поединка Фьюри объявил о завершении карьеры, мотивировав это обещанием своей жене.

Правда, болельщики надеются, что британец передумает и проведет объединительный бой с Александром Усиком или Энтони Джошуа. Нынче украинец владеет поясами WBA super, WBO, IBF и IBO после победы над AJ в сентябре прошлого года.

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Что ж, все возможно. Президент WВC Маурисио Сулейман заявил, что организация не рассматривает вопрос вакантного статуса для пояса из-за ухода Фьюри. Сам Тайсон пока не обращался в союз ради прекращения карьеры.

Сулейман утверждает, что WBC даст британцу время на восстановление после боя с Уайтом. После этого он встретится с Фьюри для обсуждения дальнейших планов. Напомним, что бой-реванш между Усиком и Джошуа должен пройти 23 июля.