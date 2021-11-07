Ласкаво просимо до клубу! Усик звернувся до боксера, який повторив його досягнення

Сауль Альварес мріяв стати в один ряд із Олександром Усиком і тепер отримав вітання від українського боксера

Усик привітав Альвареса / Фото: Колаж: Сьогодні

Сауль Альварес став лише шостим в історії абсолютним чемпіоном світу. Сьогодні він нокаутував Калеба Планта і зібрав усі чемпіонські пояси – WBC, WBA, WBO, IBF.

Після бою до Альвареса звернувся колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик.

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"Вітаю. Ласкаво просимо до клубу абсолютних чемпіонів, Канело!" – написав Усик у Twitter.

Congratulations, Welcome до undisputed club! @Canelo - Alexander Usyk (@usykaa) November 7, 2021

На момент зупинки бою Альварес лідирував на всіх трьох суддівських картках – 98-92, 97-93 та 96-94.

Отже, здійснилася мрія Сауля Альвареса. Перед поєдинком він казав, що хоче стати в один ряд із такими боксерами, як Олександр Усик, Бернард Г опкінс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд та Джош Тейлор. Стати абсолютним чемпіоном світу.

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Яскраві фото з бою Сауль Альварес – Калеб Плант: