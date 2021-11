Добро пожаловать в клуб! Усик обратился к боксеру, который повторил его достижение

Сауль Альварес стал всего лишь шестым в истории абсолютным чемпионом мира. Сегодня он нокаутировал Калеба Планта и собрал все чемпионские пояса – WBC, WBA, WBO, IBF.

После боя к Альваресу обратился бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.

Congratulations, Welcome to the undisputed club! @Canelo