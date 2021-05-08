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Колишня наречена Кличка збільшила груди. Заради Володимира?

8 травня, 15:14

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На початку своїх відносин з українцем американська актриса пішла на збільшення грудей. Одні вважали, що це сам Володимир її попросив, інші ж запевняли – все заради кар'єри в кіно

Гейден Панеттьєр і Володимир Кличко

Гейден Панеттьєр і Володимир Кличко / Фото: Getty Images

Американська актриса Гейден Панеттьєр протягом дев'яти років з невеликими паузами була супутницею Володимира Кличка. Можливо, заради відносин з іменитим боксером дівчина навіть зважилася на зміну своєї зовнішності.

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Пара зійшлася, коли актрисі було всього 20 років, а Володимиру 33. Якраз в той час Гейден зважилася на хірургічну операцію зі збільшення грудей. Можливо, таким чином дівчина хотіла здаватися старшою і отримувати серйозніші ролі. Хоча на той момент рецепт попадання у велике кіно за допомогою пишних форм вже не був актуальним.

Груди Гейден до і після операції:

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За іншою ж версією, опублікованою тоді в зарубіжних ЗМІ, зробити вибір на користь пишного бюста попросив дівчину сам Володимир. Автори статті тоді керувалися різницею в будові тіла двометрового боксера і мініатюрної актриси.

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Як би там не було, пізніше американка ще настраждалася через імпланти. Фахівці відзначали, що через невдалу операцію на грудях дівчини з'явилися характерні складки, і радили актрисі знову лягти під ніж.

Гейден Панеттьєр
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Гейден Панеттьєр / Фото: AFP

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