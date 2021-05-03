Два любчики: Кличко поділився старою фотографією

Український боксер згадав минулі часи, опублікувавши кадр із собакою з цирку в Мюнхені в 2002 році

/ Фото: Facebook

45-річний Володимир Кличко останнім часом насолоджується життям поза спортом. Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі приділяє час дочці Каї-Євдокії і шукає нові виклики. То він показує, як подорожує в пустелі, а то вчиться керувати літаком.

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Сьогодні Володя згадав молодість і розмістив у соцмережах фотографію із собакою. "Два любчики", – підписав Кличко-молодший кадр з далматинцем. Також повідомляється, що події відбувалися в Мюнхені в 2002 році, коли боксер відвідав цирк "Кроне" – один з найбільших в Європі.

Цікаво, що періодично Володимир розміщує на своїх сторінках філософські фрази. Останньою на цей момент було твердження:

"Життя – довгий ланцюжок викликів. Нічого не відбувається так, як планувалося".

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