Кличко – провісник: Володимир програв Джошуа точно за своїм прогнозом

Стало відомо, що саме український боксер говорив в таємницею записи – перед своїм останнім боєм в Великобританії навесні 2017 року

Цікава історія зі світу боксу побачила світ. Учора виповнилося чотири роки з того дня, як Ентоні Джошуа нокаутував Володимира Кличка. Із цього приводу телеканал ВВС випустив документальний фільм. У ньому британський чемпіон розповів про те, як дізнався про пророкування українця на їх протистояння.

Реклама

Сам Кличко-молодший перед тим поєдинком розповів на зустрічі з журналістами:

"Я записав свій прогноз на цей бій на флешку. Вона буде вмонтована в мій халат. Але не питайте мене після бою про те, що на флешці. Подивитися її зможе тільки той, хто купить халат на аукціоні після бою. Всі виручені гроші я відправлю на благодійні цілі в фонд Кличків".

Незважаючи на те, що "файт" пройшов навесні, халат продали лише в грудні. Тоді на аукціоні за нього виручили 182 тисячі євро, пише сайт "Трибуна". А те, що розповів Володимир перед зарубою з Ентоні, дізнався Джошуа, який і виклав правду в документальному фільмі:

"Володимир дав прогноз для українського телебачення. Він сказав: "Я піду вперед, намагаючись нокаутувати суперника, але під час однієї з атак він зловить мене правою рукою і зіб'є з ніг". Володимир – справжній Майстер містики. Деякі його прогнози збуваються".

Зауважимо, днями з'явилася інформація, що Кличко може повернутися в ринг: промоутер назвав незавершену справу.

Дивіться, як Володимир грав в хокей минулої зими: