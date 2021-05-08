Бывшая невеста Кличко увеличила грудь. Ради Владимира?

В начале своих отношений с украинцем американская актриса пошла на увеличение груди. Одни считали, что это сам Владимир ее попросил, другие же уверяли – все ради карьеры в кино

Хейден Панеттьер и Владимир Кличко / Фото: Getty Images

Американская актриса Хейден Панеттьер на протяжении девяти лет с небольшими паузами была спутницей Владимира Кличко. Возможно, ради отношений с именитым боксером девушка даже решилась на изменение своей внешности.

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Пара сошлась, когда актрисе было всего 20 лет, а Владимиру 33. Как раз в то время Хейден решилась на хирургическую операцию по увеличению груди. Возможно, таким образом девушка хотела казаться старшей и получать более серьезные роли. Хотя на тот момент рецепт попадания в большое кино с помощью пышных форм уже не был актуален.

Грудь Хейден до и после операции:

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По другой же версии, опубликованной тогда в зарубежных СМИ, сделать выбор в пользу пышного бюста попросил девушку сам Владимир. Авторы статьи тогда руководствовались разницей в телосложении двухметрового боксера и миниатюрной актрисы.

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Как бы то ни было, впоследствии американка еще настрадалась из-за имплантов. Специалисты отмечали, что из-за неудачной операции на груди девушки появились характерные складки, и советовали актрисе снова лечь под нож.