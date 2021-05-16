Бій Ф'юрі – Джошуа затверджений! Дата, місце, гонорари

Невже в мильній опері під назвою "організація бою Ф'юрі – Джошуа" можна ставити крапку? Як не складно в це повірити, але, схоже, відповідь: "Так!" Після численних суперечок щодо фінансових умов Циганський король Тайсон Ф'юрі сьогодні особисто заявив, що поб'ється з Ей-Джеєм за титул короля суперважкої ваги 14 серпня в Саудівській Аравії.
Читайте також: Ще й Кличка сюди приплів: Ф'юрі віддався красуням в Маямі
"У мене є важливі новини для всіх вас. Я щойно розмовляв по телефону з принцом Саудівської Аравії Халідом, він сказав мені, що цей бій на 100 відсотків відбудеться. 14 серпня 2021 року – літній час. Всі погляди світу будуть прикуті до Королівства Саудівська Аравія"
"Я не можу дочекатися, повторюю, не можу дочекатися, щоб розмазати Ентоні Джошуа на найбільшій сцені всіх часів. Це буде найбільша спортивна подія, що коли-небудь прикрашала планету Земля. Не пропустіть, на нас спрямовані всі погляди", – сказав Тайсон Ф'юрі у себе в Twitter
Як ми писали раніше, до бою Джошуа – Ф'юрі в Саудівській Аравії побудують новий стадіон. Очікується, що кожен із суперників за перший поєдинок (а буде і реванш!) отримає по 100 млн фунтів (близько 116 млн євро).