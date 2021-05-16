Бій Ф'юрі – Джошуа затверджений! Дата, місце, гонорари

Тайсон Ф'юрі заявив, що найбільша спортивна подія на планеті Земля відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії. "Я розмажу Ентоні Джошуа", – обіцяє Циганський король

Ентоні Джошуа vs Тайсон Ф'юрі / Фото: YouTube

Невже в мильній опері під назвою "організація бою Ф'юрі – Джошуа" можна ставити крапку? Як не складно в це повірити, але, схоже, відповідь: "Так!" Після численних суперечок щодо фінансових умов Циганський король Тайсон Ф'юрі сьогодні особисто заявив, що поб'ється з Ей-Джеєм за титул короля суперважкої ваги 14 серпня в Саудівській Аравії.

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"У мене є важливі новини для всіх вас. Я щойно розмовляв по телефону з принцом Саудівської Аравії Халідом, він сказав мені, що цей бій на 100 відсотків відбудеться. 14 серпня 2021 року – літній час. Всі погляди світу будуть прикуті до Королівства Саудівська Аравія"

Джошуа vs Ф'юрі / Фото: Twitter

"Я не можу дочекатися, повторюю, не можу дочекатися, щоб розмазати Ентоні Джошуа на найбільшій сцені всіх часів. Це буде найбільша спортивна подія, що коли-небудь прикрашала планету Земля. Не пропустіть, на нас спрямовані всі погляди", – сказав Тайсон Ф'юрі у себе в Twitter

Як ми писали раніше, до бою Джошуа – Ф'юрі в Саудівській Аравії побудують новий стадіон. Очікується, що кожен із суперників за перший поєдинок (а буде і реванш!) отримає по 100 млн фунтів (близько 116 млн євро).