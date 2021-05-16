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Бой Фьюри – Джошуа утвержден! Дата, место, гонорары

Олег Люлька Олег Люлька
16 мая, 22:03
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Тайсон Фьюри заявил, что крупнейшее спортивное событие на планете Земля состоится 14 августа в Саудовской Аравии. "Я размажу Энтони Джошуа", – обещает Цыганский король
Энтони Джошуа vs Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа vs Тайсон Фьюри / Фото: YouTube

Неужели в мыльной опере под названием "организация боя Фьюри – Джошуа" можно ставить точку? Как ни трудно в это поверить, но, похоже, ответ: "Да!" После многочисленных пререканий насчет финансовых условий Цыганский король Тайсон Фьюри сегодня лично заявил, что подерется с Эй-Джеем за титул короля супертяжелого веса 14 августа в Саудовской Аравии.

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"У меня есть важные новости для всех вас, ребята. Я только что разговаривал по телефону с принцем Саудовской Аравии Халидом, он сказал мне, что этот бой на 100 процентов состоится. 14 августа 2021 года – летнее время. Все взгляды мира будут прикованы к Королевству Саудовская Аравия"

Джошуа vs Фьюри
Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

"Я не могу дождаться, повторяю, не могу дождаться, чтобы размазать Энтони Джошуа на самой большой сцене всех времен. Это будет крупнейшее спортивное событие, когда-либо украшавшее собой планету Земля. Не пропустите, на нас устремлены все взоры", – сказал Тайсон Фьюри у себя в Twitter

Как мы писали ранее, к бою Джошуа – Фьюри в Саудовской Аравии построят новый стадион. Ожидается, что каждый из соперников за первый поединок (а будет и реванш!) получит по 100 млн фунтов (порядка 116 млн евро).

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram
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