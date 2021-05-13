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Это потрясет весь мир! К бою Джошуа – Фьюри построят стадион

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 мая, 19:10
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Организаторы объединительного чемпионского боя в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри построят новый стадион в Саудовской Аравии
Джошуа vs Фьюри
Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

Известный британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что ради боя действующего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа построят отдельный стадион.

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"У организаторов из Саудовской Аравии есть возможность провести бой в помещении, но они хотят создать нечто такое, что потрясет весь мир. Они хотят построить стадион только для этого боя. Они хотят создать что-то очень, очень особенное", – заявил Хирн.

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Ранее Эдди Хирн рассказывал, что британские супертяжи договорились о проведении двух боев: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри в профессионалах 30 побед (21 – нокаутом) и одна ничья, у Джошуа 23 победы (21 – нокаутом) и одно поражение.

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