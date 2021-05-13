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Ты готова к войне, киска? Фьюри трясет жиром и издевается над Энтони Джошуа

Елена Павлова Елена Павлова
13 мая, 11:48
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Скандальный британский чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выложил видео со своей тренировки и показал, как готовится нокаутировать земляка
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

В начале недели появилась информация, что Джошуа и Фьюри встретятся после Олимпиады – 14 августа. Однако команда чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри отрицает, что контракт на объединительный бой уже подписан. Тем временем сам Фьюри снова очень грубо обратился к обладателю поясов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

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Британский скандалист, у которого были проблемы с наркотиками, спиртным и лишним весом, опубликовал в Instagram кадры со своей тренировки и заявил, что готовив отправить соперника в нокаут:

"Энтони Джошуа, ты готов к войне, киска? Тяжело работаю, чтобы подарить фанатам красивый нокаут. Давайте устроим это"

Ранее промоутер Эдди Хирн рассказывал, что британские супертяжи договорились о проведении двух боев: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри в профессионалах 30 побед (21 – нокаутом) и одна ничья, у Джошуа 23 победы (21 – нокаутом) и одно поражение.

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Ранее Фьюри с Джошуа не подтвердили дату боя и поссорились в соцсетях.

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