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Есть дата битвы титанов Джошуа и Фьюри! Супертяжи встретятся после Олимпиады

10 мая, 20:19

Елена Павлова Елена Павлова

Объединительный бой между британскими чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится в августе 2021 года в Саудовской Аравии

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Объединительный бой в супертяжелом весе между британскими чемпионами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри превратился в настоящую мыльную оперу. То боксеры подписали контракт, то самый ожидаемый поединок 2021 года не состоится. Но самую свежую информацию предоставил в Twitter журналист Майкл Бенсон, назвав дату боя.

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Так, ссылаясь на несколько источников, Бенсон заявил, что чемпион мира WBC Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Джошуа сразятся уже после Олимпиады-2020 в Токио. Схватка пройдет 14 августа в Саудовской Аравии. Также сообщается, что официальный анонс поединка Фьюри и Джошуа ожидается на этой неделе.

Джошуа и Фьюри

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

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Ранее промоутер Эдди Хирн рассказывал, что британские супертяжи договорились о проведении двух боев: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри в профессионалах 30 побед (21 – нокаутом) и одна ничья, у Джошуа 23 победы (21 – нокаутом) и одно поражение.

А Тайсон Фьюри назвал лучшего боксера мира, и вас удивят аргументы чемпиона.

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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