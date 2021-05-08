Альварес і Сондерс зважились перед боєм за три чемпіонські пояси

Боксери вписалися в ліміти дивізіону і подивилися один одному в очі. Альварес буде трохи легшим за свого суперника, а Сондерс до того ж матиме перевагу в зрості

Сауль Альварес / Фото: DAZN

Мексиканець Сауль Альварес і британець Біллі Джо Сондерс пройшли процедуру зважування напередодні завтрашнього поєдинку за титули чемпіона світу WBC, WBA і WBO в у другій середній вазі. Бій пройде в Арлінгтоні на арені AT&T Stadium в ніч з суботи на неділю.

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Обидва боксери вписались в ліміти вагової категорії (до 76,2 кг). Під Альваресом ваги показали 75,9 кг, вага Сондерса склала – 76,1 кг.

Британець матиме не тільки 200 грамів переваги над суперником, але і сім сантиметрів у зрості.

Після зважування відбулася традиційна дуель поглядів. Боксери подивилися один одному в очі без ексцесів, лише у кінці Сондерс став щось розповідати супернику, а той у відповідь показав головою. На відміну від вчорашнього інциденту при зустрічі Флойда Мейвезера і Логана Пола.