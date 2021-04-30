"3 дні вів переговори з цими виродками": як вкрали брата у кращого боксера світу

Родича мексиканського чемпіона Сауля Альвареса у 2018 році вкрали невідомі і йому довелося домовлятися про його повернення і готуватися до бою

Сауль Альварес / Фото: Instagram

Чемпіон WBA і WBC у суперсередній вазі Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) кілька років тому пережив страшні моменти і боявся, що втратить свого брата. У 2018 році родича мексиканського боксера вкрали невідомі, і він вів переговори для його повернення. Раніше кращий боксер сучасності присоромив Мейвезера за бій з блогером.

"Три дні я вів переговори з цими виродками, щоб вони його відпустили. Три дні. І після переговорів я все ще думав: уявіть, якби це була моя дочка, моя мати, мій батько. Це було б ще складніше. І на додачу до всьому мені довелося битися в суботу з Роккі Філдінгом і давати тисячу інтерв'ю і все таке, і ніхто нічого не знав. Всі дивляться на мене у думають: "Вау. Це дуже просто". Але в цьому житті немає нічого легкого. У Мексиці все ще складніше, тому що, можливо, влада замішані в цій ситуації", – сказав Альварес In Depth with Graham Bensinge

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Сауль "Канело" Альварес / Фото: Reuters

В результаті після переговорів брат Альвареса повернувся додому без пошкоджень.

Нагадаємо, що поєдинок між Саулем Альваресом і володарем титулу WBO Біллі Джо Сондерсом відбудеться 8 травня на стадіоні в Арлінгтоні в Техасі. А боксерський бій збере більше 60 000 глядачів на трибунах.

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