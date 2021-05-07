Це ганьба: Мейвезер напав на блогера, той зірвав з нього кепку і зробив з нею тату

Непереможний американський боксер ледь не побився на прес-конференції з братом Логана Пола, з яким зустрінеться на рингу 5 червня в Майамі

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Задовго до свого поєдинку на ринзі знаменитий Флойд Мейвезер і Логан Пол почали влаштовувати з нього шоу. Як ми писали, Флойд Мейвезер повертається на ринг заради бою з блогером: відомі дата і місце. Минулої ночі боксер поскандалив відразу з братом майбутнього суперника – Джейком.

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На стадіоні в Майамі відбулася прес-конференція перед прийдешнім "файтом". А після неї Джейк і Флойд почали ображати один одного. Причому, 24-річна зірка соцмереж не придумав нічого кращого, як зірвати у Мейвезера з голови кепку.

Після бурхливого з'ясування відносин боксеру таки вдалося повернути собі головний убір. Але свої негативні емоції 44-річний Флойд не стримував.

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Після цих розбірок Джейк Пол вирішив піти і зробити собі на нозі ще одне татуювання – з бейсболкою Мейвезера.

А знаменитий боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор присоромив боксера за подібну поведінку:

"Це ганьба. Як професіонал професіоналові можу сказати, що мені соромно. Бийся з ким-небудь справжнім або відвали".

Нагадаємо, виставковий бій Флойда і Логана пройде в Майамі 6 червня.

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Нещодавно найкращий боксер сучасності присоромив Мейвезера за бій з блогером: це тупо.

Дивіться, яка машина є в гаражі Флойда: