Альварес и Сондерс взвесились перед боем за три чемпионских пояса

Сауль Альварес / Фото: DAZN
Мексиканец Сауль Альварес и британец Билли Джо Сондерс прошли процедуру взвешивания накануне завтрашнего поединка за титулы чемпиона мира WBC, WBA и WBO в во втором среднем весе. Бой пройдет в Арлингтоне на арене AT&T Stadium в ночь с субботы на воскресенье.
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Оба боксера вписались в лимиты весовой категории (до 76,2 кг). Под Альваресом весы показали 75,9 кг, вес Сондерса составил – 76,1 кг.
Британец будет иметь не только 200 граммов преимущества над соперником, но и семь сантиметров в росте.
После взвешивания состоялась традиционная дуэль взглядов. Боксеры посмотрели друг другу в глаза без эксцессов, лишь в конце Сондерс стал что-то рассказывать сопернику, а тот в ответ показал головой. в отличие от вчерашнего инцидента при встрече Флойда Мейвезера и Логана Пола.