Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Альварес и Сондерс взвесились перед боем за три чемпионских пояса

8 мая, 09:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксеры вписались в лимиты дивизиона и посмотрели друг другу в глаза. Альварес будет немного легче своего соперника, а Сондерс к тому же будет иметь преимущество в росте

Сауль Альварес

Сауль Альварес / Фото: DAZN

Мексиканец Сауль Альварес и британец Билли Джо Сондерс прошли процедуру взвешивания накануне завтрашнего поединка за титулы чемпиона мира WBC, WBA и WBO в во втором среднем весе. Бой пройдет в Арлингтоне на арене AT&T Stadium в ночь с субботы на воскресенье.

Реклама

Читайте также: 3 дня вел переговоры с этими ублюдками: как украли брата у лучшего боксера мира

Оба боксера вписались в лимиты весовой категории (до 76,2 кг). Под Альваресом весы показали 75,9 кг, вес Сондерса составил – 76,1 кг.

Британец будет иметь не только 200 граммов преимущества над соперником, но и семь сантиметров в росте.

После взвешивания состоялась традиционная дуэль взглядов. Боксеры посмотрели друг другу в глаза без эксцессов, лишь в конце Сондерс стал что-то рассказывать сопернику, а тот в ответ показал головой. в отличие от вчерашнего инцидента при встрече Флойда Мейвезера и Логана Пола.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Тайсон Фьюри назвал лучшего боксера мира. Вас удивят аргументы чемпиона
Тайсон Фьюри назвал лучшего боксера мира. Вас удивят аргументы чемпионаБокс
Две милашки: Кличко поделился старой фотографией
Две милашки: Кличко поделился старой фотографиейБокс
Молниеносным нокаутом в первом раунде американец уложил соперника и завоевал чемпионский пояс
Молниеносным нокаутом в первом раунде американец уложил соперника и завоевал чемпионский поясБокс
Усик в расшитом золотом церковном облачении нарвался на грубость: норм кимоно
Усик в расшитом золотом церковном облачении нарвался на грубость: норм кимоноБокс
Кличко – предсказатель: Владимир проиграл Джошуа точно по своему прогнозу
Кличко – предсказатель: Владимир проиграл Джошуа точно по своему прогнозуБокс
Жертву Усика ограбили! Чисора на 8-й секунде уложил Паркера, но проиграл
Жертву Усика ограбили! Чисора на 8-й секунде уложил Паркера, но проигралБокс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять