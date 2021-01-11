Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом підряд

Ламар Кларк має неймовірну статистику в боксі, але ніколи не буде включений в список кращих. Розбираємося, чому

Американський суперважковаговик Ламар Кларк встановив унікальне для боксу досягнення – 44 перемоги нокаутом підряд! І це всього за три роки професійної кар'єри. Рекорд Кларка навіть потрапив в Книгу рекордів Гіннесса. Але ви ніколи не знайдете його в Залі слави боксу або в списках кращих боксерів в історії. Ви матимете рацію, якщо запитаєте, хто це взагалі такий?

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У середній школі Ламар активно займався спортом і досяг успіху в бейсболі, футболі та баскетболі. Втім, після закінчення школи Кларк вибрав несподівану професію – зайнявся птахівництвом. І лише потім в його житті з'явився бокс.

Кларк успішно боксував серед любителів і входив в десятку кращих в Америці. Він виграв регіональний турнір "Золоті рукавички" і дійшов до чвертьфіналу національного чемпіонату, перш ніж вирішив перейти в професіонали в 1958 році. Ходили чутки, що Ламар провів два профі бої за три роки до цього, але офіційного підтвердження не знайшлося.

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Свій перший бій в профі Ламар провів проти іншого дебютанта Джона Хікса і здобув перемогу рішенням суддів. Це був єдиний раз, коли Кларк не перемiг достроково. До речі, через два тижні він знову зустрівся з Хіксом і нокаутував його в третьому раунді.

Більше на рингу Джон не з'являвся, а ось Ламар тільки розігрівався. Досягнувши позначки в 12 перемог, він задумався над тим, щоб встановити рекорд за перемогами нокаутом. З цього все почалося...

13 жовтня 1958 року він нокаутував двох чоловіків за одну ніч. 10 листопада достроково переміг ще трьох і 28-го додав ще дві перемоги. 1 грудня Ламар досяг свого піку, нокаутувавши шістьох опонентів за одну ніч! П'ятьох в першому раунді і одного – в другому. Перший рік в професіоналах він завершив з 30 перемогами в активі, останні 29 – нокаутом... 11 січня 1960 року Кларк нокаутував Кеннета Хайдена і довів кількість своїх дострокових перемог до 44-х.

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Феноменальний результат, чи не так? Насправді, секрет успіху крився в рівні опонентів Кларка. У 42 боях 28 разів його суперниками виступали дебютанти, а серед перших 25 опонентів лише троє мали хоча б по одній перемозі за плечима.

Ламар бився по всій Юті, в тому числі кілька разів у своїй середній школі. Його противники, очевидно, були несправжніми професійними бійцями, а скоріше місцевими крутими або не дуже хлопцями, яким якимось чином вдалося отримати професійну ліцензію.

Зрештою, 40 жертв Ламара не змогли здобути бодай одну перемогу в профі, а для більшості з них поєдинок проти Кларка так і залишився єдиним у кар'єрі, що наштовхує на певні думки...

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Після неймовірної серії було дві поразки, ще одна блякла перемога над невідомим "мішком" і прощальний бій... проти Кассіуса Клея. Так-так, вам не здалося. Але насправді для майбутньої легенди боксу це був лише шостий бій в профі, він завершив його вже в другому раунді, зламавши Ламару ніс.

Додамо, що рекорд Ламара на сайті Boxrec не зовсім відповідає Книзі рекордів "The Ring". Boxrec приписує йому в цілому 43 перемоги, а "The Ring" включає ще два бої в 1955 році. Правду ми вже не дізнаємося, адже Ламар Кларк помер у листопаді 2006 року у віці 71 року.

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Як Ламар Кларк бився проти Мохаммеда Алі:

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