Найкращий нокаут 2020 року в боксі: авторитетний сайт зробив вибір

Спортивні ресурси продовжують підбивати підсумки 2020 року. Сьогодні популярний сайт BoxingScene зробив свій вибір найкращого нокауту минулого року. Лауреатом журналісти видання назвали російського суперважковаговика Олександра Повєткіна, який достроково завершив бій з темношкірим британцем Ділліаном Вайтом. На нашому сайті також велося голосування за найкращий нокаут 2020 року.

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Поєдинок пройшов в Англії без глядачів ще в серпні. Тоді Вайт двічі відправляв суперника в нокдаун, але той приходив до тями. А в п'ятому раунді короткий удар "Російського витязя" лівою рукою вирубив британця. Згадаймо, як це було.

Суперники збиралися знову зустрітися в кінці 2020-го, але 41-річний Олександр захворів коронавірусом. Із тих пір він носить титул тимчасового чемпіона WBC. Володарем ж основного пояса є британець Тайсон Ф'юрі, який нині домовляється про об'єднавчий бій зі співвітчизником Ентоні Джошуа. До речі, серед кількох претендентів на головний свій приз ресурс BoxingScene відзначив і грудневий нокаут Джошуа, коли чемпіон захистив титули а трьома версіями у "файті" против Кубрата Пулєва.

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Тим часом, Редкач висловився, хто поверне Крим Україні.

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