Росія – гола! Їй нема в чому виступати на чемпіонаті світу з біатлону

Росіянам нема в чому виступати на чемпіонаті світу з біатлону, який 10 лютого стартує в словенській Поклюці. До них досі не надійшло екіпірування для змагань.
Як повідомляє РИА Новости, нову форму не встигли завезти через День національної культури Словенії. Хоча спочатку екіпіровку мали доставити в понеділок, 8 лютого, але через затримки вона з'явиться, в найкращому для росіян разі, у вівторок.
При цьому ймовірність появи росіян у гонках у старій формі виключена. Нагадаємо, суд Лозанни відсторонив російських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях під державним прапором і гімном до 16 грудня 2022 року. Через це перед біатлонним ЧС-2021 росіянам довелося повністю змінювати комплект форми, прибравши звідти символіку країни.
Також під час турніру російська команда буде називатися RBU (Russian Biathlon Union).
Раніше стало відомо, що Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону. За безкоштовні любовні втіхи і полювання норвежець Андерс Бессеберг закривав очі на російський допінг.
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