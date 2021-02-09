Росія – гола! Їй нема в чому виступати на чемпіонаті світу з біатлону

Форму з національними символами заборонив суд. А нову росіянам досі ще не доставили

Росіянам нема в чому виступати на чемпіонаті світу з біатлону, який 10 лютого стартує в словенській Поклюці. До них досі не надійшло екіпірування для змагань.

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Як повідомляє РИА Новости, нову форму не встигли завезти через День національної культури Словенії. Хоча спочатку екіпіровку мали доставити в понеділок, 8 лютого, але через затримки вона з'явиться, в найкращому для росіян разі, у вівторок.

При цьому ймовірність появи росіян у гонках у старій формі виключена. Нагадаємо, суд Лозанни відсторонив російських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях під державним прапором і гімном до 16 грудня 2022 року. Через це перед біатлонним ЧС-2021 росіянам довелося повністю змінювати комплект форми, прибравши звідти символіку країни.

Біатлоніст РФ / Фото: biathlonrus.com В тренді На старт! Розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону

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Також під час турніру російська команда буде називатися RBU (Russian Biathlon Union).

Раніше стало відомо, що Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону. За безкоштовні любовні втіхи і полювання норвежець Андерс Бессеберг закривав очі на російський допінг.

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