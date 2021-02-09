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На старт! Розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону

9 лютого, 13:33

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Головний турнір зимового сезону починається в середу в Словенії і триватиме до 21 лютого

Уже завтра в словенській Поклюці відкриється світовий біатлонний форум. На жаль, він все ж пройде без уболівальників, хоча організатори до останнього намагалися пустити на трибуни хоча б мінімально можливу кількість глядачів і навіть продавали квитки. Але місцева влада не пішла на поступки.

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Всього на турнірі розіграють 12 комплектів медалей, за які боротимуться і наші біатлоністи. Наприкінці січня Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлону.

Всі гонки ЧС-2021 Словенії

10.02 (ср), 16:00 (час київський). Змішана естафета.

12.02 (пт), 15:30. Спринт (чоловіки) на 10 км.

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13.02 (сб), 15:30. Спринт (жінки) на 7,5 км.

14.02 (нд), 14:15. Гонка переслідування (ч) на 12,5 км.

14.02 (нд), 16:30. Гонка переслідування (ж) на 10 км.

16.02 (вт), 13:05. Індивідуальна гонка (ж) на 15 км.

17.02 (ср), 15:30. Індивідуальна гонка (ч) на 30 км.

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18.02 (чт), 16:15. Одиночна змішана естафета.

20.02 (сб), 12:45. Естафета (ж) 4х6 км.

20.02 (сб), 16:00. Естафета (ч) 4х7,5 км.

21.02 (нд), 13:30. Гонка з масовим стартом (ж) на 12,5 км.

21.02 (нд), 15:15. Мас-старт (ч) на 15 км.

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Нагадаємо, збірна України недорахується призера чемпіонатів світу.

На українському телебаченні змагання збирається показувати UA:Перший.

Згадаймо, як на минулому чемпіонаті світу українкам вручали "бронзу" в жіночій естафеті:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram

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