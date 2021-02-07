Збірна України з біатлону недорахується призера чемпіонатів світу в Поклюці

Вже наступного тижня в Словенії стартує чемпіонат світу з біатлону – головний старт зими для найпопулярнішого в Україні зимового виду спорту. Тиждень тому Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлону. На жаль, у збірній не буде досвідченого Сергія Семенова. Стало відомо, що 32-річний чернігівець пропустить не тільки світовий форум, а й весь сезон.
Про цей сайтові xsport.ua повідомив державний тренер з біатлону Євген Колупаєв.
Ми вже звикли до складу команди без призера чемпіонатів світу та Європи, володаря малого Кришталевого глобуса сезону 2014/2015 в індивідуальних гонках. У листопаді Семенов покинув збірну України через мононуклеоз, у грудні пошкодив ребро в Швейцарії. Проте тренери розраховували на Сергія у другій частині сезону, однак він так і не зміг позбутися проблем зі здоров'ям.
Зараз у нього знову проявилися симптоми мононуклеозу, і він обстежується. Рік тому Семенов набрав форму у ході сезону і допоміг команді вибороти срібні медалі етапу Кубку світу в Чехії в естафеті.
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