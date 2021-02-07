Русский
$ 27,89
33,45
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Збірна України з біатлону недорахується призера чемпіонатів світу в Поклюці

7 лютого, 16:34

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Досвідчений Сергій Семенов пропустить весь сезон 2020/2021 через травми і хвороби

Вже наступного тижня в Словенії стартує чемпіонат світу з біатлону – головний старт зими для найпопулярнішого в Україні зимового виду спорту. Тиждень тому Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлону. На жаль, у збірній не буде досвідченого Сергія Семенова. Стало відомо, що 32-річний чернігівець пропустить не тільки світовий форум, а й весь сезон.

Реклама

Про цей сайтові xsport.ua повідомив державний тренер з біатлону Євген Колупаєв.

Ми вже звикли до складу команди без призера чемпіонатів світу та Європи, володаря малого Кришталевого глобуса сезону 2014/2015 в індивідуальних гонках. У листопаді Семенов покинув збірну України через мононуклеоз, у грудні пошкодив ребро в Швейцарії. Проте тренери розраховували на Сергія у другій частині сезону, однак він так і не зміг позбутися проблем зі здоров'ям.

Зараз у нього знову проявилися симптоми мононуклеозу, і він обстежується. Рік тому Семенов набрав форму у ході сезону і допоміг команді вибороти срібні медалі етапу Кубку світу в Чехії в естафеті.

В тренді
Футболісти Білорусі будуть служити в армії: "Спортсмен повинен виходити на поле воїном"

Читайте також: Господарі Олімпійських ігор ігнорують чемпіонат світу з біатлону

Реклама

Згадаймо, як наші дівчата отримували нагороди ЧС-2020:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

травма біатлон пропуск сезон чемпіонат світу Сергій Семенов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Жарти закінчилися: Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлону
Жарти закінчилися: Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлонуБіатлон
Біатлоністка Підгрушна розкрила особливість свого тіла, через яку повільно стріляє
Біатлоністка Підгрушна розкрила особливість свого тіла, через яку повільно стріляєБіатлон
"Золото" наше! Артем Прима став чемпіоном ЄвропиБіатлон
Шприц із слідами допінгу знайшли на трасі в Італії. Першими перевірили росіян
Шприц із слідами допінгу знайшли на трасі в Італії. Першими перевірили росіянБіатлон
У збірній України з біатлону стане на одну росіянку більше: тренери – в роздумах
У збірній України з біатлону стане на одну росіянку більше: тренери – в роздумахБіатлон
Господарі Олімпійських ігор ігнорують чемпіонат світу з біатлону. І Бйорндален не допоміг
Господарі Олімпійських ігор ігнорують чемпіонат світу з біатлону. І Бйорндален не допомігБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти