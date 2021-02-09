На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону

Уже завтра в словенской Поклюке откроется мировой биатлонный форум. К сожалению, он все же пройдет без болельщиков, хотя организаторы до последнего пытались пустить на трибуны хотя бы минимально возможное количество зрителей и даже продавали билеты. Но местные власти не пошли на уступки.
Читайте также: 14 свежих идей к Валентинову дню для влюбленных.
Всего на турнире разыграют 12 комплектов медалей, за которые будут бороться и наши биатлонисты. В конце января Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону.
Все гонки ЧМ-2021 в Словении
10.02 (ср), 16:00 (время киевское). Смешанная эстафета.
12.02 (пт), 15:30. Спринт (мужчины) на 10 км.
13.02 (сб), 15:30. Спринт (женщины) на 7,5 км.
14.02 (вс), 14:15. Гонка преследования (м) на 12,5 км.
14.02 (вс), 16:30. Гонка преследования (ж) на 10 км.
16.02 (вт), 13:05. Индивидуальная гонка (ж) на 15 км.
17.02 (ср), 15:30. Индивидуальная гонка (м) на 30 км.
18.02 (чт), 16:15. Одиночная смешанная эстафета.
20.02 (сб), 12:45. Эстафета (ж) 4х6 км.
20.02 (сб), 16:00. Эстафета (м) 4х7,5 км.
21.02 (вс), 13:30. Гонка с массовым стартом (ж) на 12,5 км.
21.02 (вс), 15:15. Масс-старт (м) на 15 км.
Напомним, сборная Украины недосчитается призера чемпионатов мира.
На украинском телевидении соревнования собирается показывать UA:Перший.
Вспомним, как на прошлом чемпионате мира украинкам вручали "бронзу" в женской эстафете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк