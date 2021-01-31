Жарти закінчилися: Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлону

Уже 10 лютого в словенській Поклюці відкриється головне змагання біатлонного сезону 2020/2021. Зараз спортсмени по-різному готуються до чемпіонату світу. Деякі дозволяють собі відпочити від стартів та просто тренуються, а ось багато українців беруть участь в єврофорумі в польському Душники-Здруй. Вчора Артем Прима став чемпіоном Європи в гонці переслідування.

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Незважаючи на те, що в неділю відбудуться ще дві гонки, головний тренер "синьо-жовтих" Юрай Санітра вже визначився зі складом на ЧС. Про це він розповів сайту biathlon.com.ua.

В жіночу команду ввійшли всі чотири олімпійські чемпіонки-2014 і ще дві біатлоністки: Дарина Блашко, Анастасія Меркушина, Віта та Валентина Семеренко, Олена Підгрушна та Юлія Джима.

Українська "бронзова" четвірка / Фото: Reuters

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У чоловічому складі – п'ятеро спортсменів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал, що добре зарекомендував себе саме "на Європі". На жаль, так і не зумів відновитися титулований Сергій Семенов.

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Сьогодні ж в Польщі пройдуть дві змішані естафети – "одиночна" (о 11:30) і класична (о 14:00).

Згадаймо, як українок нагороджували медалями чемпіонату світу-2020:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram

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