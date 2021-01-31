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Шутки закончились: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону

31 января, 09:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сегодня в Польше заканчивается последний подготовительный старт – чемпионат Европы

Уже 10 февраля в словенской Поклюке откроется главное соревнование биатлонного сезона 2020/2021. Сейчас спортсмены по-разному готовятся к чемпионату мира. Некоторые позволяют себе отдохнуть от стартов и просто тренируются, а вот многие украинцы участвуют в еврофоруме в польском Душники-Здруй. Вчера Артем Прима стал чемпионом Европы в гонке преследования.

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Несмотря на то, что в воскресенье состоятся еще две гонки, главный тренер "сине-желтых" Юрай Санитра уже определился с составом на ЧМ. Об этом он рассказал сайту biathlon.com.ua.

В женскую команду вошли все четыре олимпийские чемпионки-2014 и еще две биатлонистки: Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Вита и Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная и Юлия Джима.

Украинская "бронзовая" четверка

Украинская "бронзовая" четверка / Фото: Reuters

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В мужском составе – пятеро спортсменов: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Богдан Цымбал, хорошо зарекомендовавший себя именно "на Европе". К сожалению, так и не сумел восстановиться титулованный Сергей Семенов.

Читайте также: биатлонистка Пидгрушная поразила мастера шиномонтажа.

Сегодня же в Польше пройдут две смешанные эстафеты – "одиночная" (в 11:30) и классическая (в 14:00).

Вспомним, как украинок награждали медалями чемпионата мира-2020:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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