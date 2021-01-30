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"Золото" наше! Артем Прима стал чемпионом Европы

30 января, 15:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Биатлонист выиграл гонку преследования

Есть первое "золото" на чемпионате Европы по биатлону! Артем Прима стал победителем гонки преследования. Ранее "серебро" ЧЕ выиграла Анастасия Меркушина.

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При стартовой шестой позиции, Артему не помешали даже три круга штрафа. Наш биатлонист показал отличную скорость и к финишу пришел в полном одиночестве.

Это второе европейское "золото" в карьере украинского биатлониста. Десять лет назад он стал чемпионом континента в индивидуальной гонке.

Результаты гонки преследования:

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1. Артем Прима (Украина) – 32.11,3 (1+0+1+1)
2. Михал Крчмарж (Чехия) – +6,6 (0+0+0+1)
3. Хавард Богетвейт (Норвегия) – +12,5 (0+0+1+2)
...
17. Богдан Цимбал (Украина) – +1.08,6 (1+0+0+1)
21. Артем Тищенко (Украина) – +1.14,3 (0+0+0+0)

Отметим, что для тренерского штаба сборной Украины чемпионат Европы – возможность доукомплектовать команду на чемпионат мира-2021, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

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