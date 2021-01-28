"Блондинки теж уміють": біатлоністка Підгрушна вразила майстра шиномонтажу

Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна полюбляє з вітерцем проїхатися не тільки на лижах, але і на машині. Про це вона розповіла у себе в Facebook, повідавши також, як одного разу шокувала майстра шиномонтажу.

Реклама

Читайте також: Спалились! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону

"Була зі мною одна цікава історія. Повернулася після сезону. І потрібно було замінити літні шини на зимові. Під'їхала до шиномонтажу. А там маленький підйом, і з повороту виїхати було неможливо. Я підрівняла машину (стала поперек дороги) і "змійкою" виїхала. Майстер дивився на мене з випученими очима. Я вийшла з машини, віддала ключі і пожартувала: "Блондинки теж уміють вправно їздити"

"У мене Volkswagen. І я дуууже люблю їздити. Люблю швидку, але одночасно безпечну їзду, – уточнила Олена Підгрушна. – Навчалася їзді дуже швидко, боязні не було. У мене в машині завжди є інвентар та велосипед. Коліс сама не міняла, але їздила по глибокому снігу і пісках"

Також Олена Підгрушна поділилася своїм улюбленим анекдотом на тему "Жінки за кермом".

Реклама

Отже, до психіатра приходить засмучена жінка:

Пане лікарю, мій чоловік зовсім з глузду з'їхав. Коли я за кермом, він без кінця дає мені поради: "Поверни праворуч, а тепер їдь прямо. Що ти робиш?! Ліворуч! Зупинися!" І так без кінця.

Заспокойтеся, пані, в цьому немає нічого дивного. Це абсолютно нормальне ставлення чоловіків до своїх дружин-водіїв.

Так, але я водій трамвая!

Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, раніше Підгрушна відповіла хейтерам на звинувачення в сачкуванні – спортсменка показала свій пульс під час гонки.

Дивіться, як українки отримували "бронзу" за естафету на чемпіонаті світу:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама