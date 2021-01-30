"Золото" наше! Артем Прима став чемпіоном Європи

Є перше "золото" на чемпіонаті Європи з біатлону! Артем Прима став переможцем гонки переслідування. Раніше "срібло" ЧЄ виграла Анастасія Меркушина.
При стартовій шостій позиції, Артему не завадили навіть три кола штрафу. Наш біатлоніст показав відмінну швидкість і до фінішу прийшов цілком самотнім.
Це друге європейське "золото" в кар'єрі українського біатлоніста. Десять років тому він став чемпіоном континенту в індивідуальній гонці.
A. Pryma claims the. M. Krcmar. H. G. Bogetveit. # OECH21 pic.twitter.com/maVR9B8yll- IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 30, 2021
Результати гонки переслідування:
1. Артем Прима (Україна) – 32.11,3 (1+0+1+1)
2. Міхал Крчмарж (Чехія) – +6,6 (0+0+0+1)
3. Хавард Богетвейт (Норвегія) – +12,5 (0+0+1+2)
...
17. Богдан Цимбал (Україна) – +1.08,6 (1+0+0+1)
21. Артем Тищенко (Україна) – +1.14,3 (0+0+0+0)
Відзначимо, що для тренерського штабу збірної України чемпіонат Європи – можливість доукомплектувати команду на чемпіонат світу-2021, який пройде з 10 по 21 лютого в словенській Поклюці.
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