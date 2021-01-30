Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

"Золото" наше! Артем Прима став чемпіоном Європи

30 січня, 15:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Біатлоніст виграв гонку переслідування

Є перше "золото" на чемпіонаті Європи з біатлону! Артем Прима став переможцем гонки переслідування. Раніше "срібло" ЧЄ виграла Анастасія Меркушина.

Реклама

При стартовій шостій позиції, Артему не завадили навіть три кола штрафу. Наш біатлоніст показав відмінну швидкість і до фінішу прийшов цілком самотнім.

Це друге європейське "золото" в кар'єрі українського біатлоніста. Десять років тому він став чемпіоном континенту в індивідуальній гонці.

Результати гонки переслідування:

Реклама

1. Артем Прима (Україна) – 32.11,3 (1+0+1+1)
2. Міхал Крчмарж (Чехія) – +6,6 (0+0+0+1)
3. Хавард Богетвейт (Норвегія) – +12,5 (0+0+1+2)
...
17. Богдан Цимбал (Україна) – +1.08,6 (1+0+0+1)
21. Артем Тищенко (Україна) – +1.14,3 (0+0+0+0)

Відзначимо, що для тренерського штабу збірної України чемпіонат Європи – можливість доукомплектувати команду на чемпіонат світу-2021, який пройде з 10 по 21 лютого в словенській Поклюці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біатлон Артем Прима біатлоніст чемпіонат Європи з біатлону
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Катюша" почекає: Росія визначилася з новим гімномБіатлон
Україна на чемпіонаті Європи з біатлону: хто сьогодні стартує, де дивитися і навіщо поїхали
Україна на чемпіонаті Європи з біатлону: хто сьогодні стартує, де дивитися і навіщо поїхалиБіатлон
Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону
Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлонуБіатлон
"Блондинки теж уміють": біатлоністка Підгрушна вразила майстра шиномонтажуБіатлон
Де і коли вболівати за естафетну команду на Кубку світу з біатлону в суботу
Де і коли вболівати за естафетну команду на Кубку світу з біатлону в суботуБіатлон
Божевільна розв'язка естафети! Реактивний Бе програв фініш, а Україна – у ТОП-10
Божевільна розв'язка естафети! Реактивний Бе програв фініш, а Україна – у ТОП-10Біатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти