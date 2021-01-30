"Золото" наше! Артем Прима став чемпіоном Європи

Є перше "золото" на чемпіонаті Європи з біатлону! Артем Прима став переможцем гонки переслідування. Раніше "срібло" ЧЄ виграла Анастасія Меркушина.

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При стартовій шостій позиції, Артему не завадили навіть три кола штрафу. Наш біатлоніст показав відмінну швидкість і до фінішу прийшов цілком самотнім.

Це друге європейське "золото" в кар'єрі українського біатлоніста. Десять років тому він став чемпіоном континенту в індивідуальній гонці.

Результати гонки переслідування:

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1. Артем Прима (Україна) – 32.11,3 (1+0+1+1)

2. Міхал Крчмарж (Чехія) – +6,6 (0+0+0+1)

3. Хавард Богетвейт (Норвегія) – +12,5 (0+0+1+2)

...

17. Богдан Цимбал (Україна) – +1.08,6 (1+0+0+1)

21. Артем Тищенко (Україна) – +1.14,3 (0+0+0+0)

Відзначимо, що для тренерського штабу збірної України чемпіонат Європи – можливість доукомплектувати команду на чемпіонат світу-2021, який пройде з 10 по 21 лютого в словенській Поклюці.

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