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"Стрес, паніка": Підгрушна "проспала" свою гонку

7 лютого, 18:46

Олег Люлька Олег Люлька

Олімпійська чемпіонка зазнала шоку від того, що сталося з нею на Балканських іграх

Знаменита українська біатлоністка Олена Підгрушна, яка принесла Україні "золото" Олімпіади-2014, розповіла про найбільший, мабуть, фейл у своїй кар'єрі – вона з чужої провини "проспала" свою чемпіонську гонку.

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"Якось на Балканських іграх я виграла в спринті понад дві хвилини. Наступного дня була гонка переслідування. Погода погіршилася, опустився туман, і гонку відклали. Мене тренери відправили в будиночок, щоб я не мерзла. Просидівши якийсь час, не могла знайти собі місця і вирішила, однак, повернутися на стадіон. Коли я підійшла, то побачила старт останньої з учасниць, яка програла мені напередодні понад п'ять хвилин".

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна / Фото: Instagram

"У мене був стрес, паніка. Я схопила свої лижі, гвинтівку... Встала на трасу... і поступово почала розуміти, що вже пізно... Не знаю, хто того дня помилився... Тренери, організатори, судді... Але я пропустила свою чемпіонську гонку".

Олена Підгрушна
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Олена Підгрушна / Фото: Facebook

"Було боляче і незрозуміло. Звинувачувала себе. Хоча чітко слідувала вказівкам тренерів. Єдине, що заспокоювало, це були не відповідальні змагання і від них не залежала моя спортивна кар'єра".

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

"Але урок засвоїла. Відтоді сама все тримаю під контролем", – розповіла у себе в Facebook 34-річна Олена Підгрушна.

Раніше Підгрушна розкрила особливість свого тіла, через яку повільно стріляє. Виявляється, все через те, що Олена – шульга.

Відео: Сьогодні
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біатлон Олена Підгрушна біатлоністка збірна України з біатлону
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