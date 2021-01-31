Біатлоністка Підгрушна розкрила особливість свого тіла, через яку повільно стріляє

Зірка українського біатлону, олімпійська чемпіонка 2014 Олена Підгрушна розповіла, чому вона стріляє на змаганнях не так швидко, як хотілося б. Причому ситуацію вже не виправиш. Виявляється, річ у тім, що 34-річна спортсменка – шульга.

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"Я стовідсоткова шульга. Абсолютно все роблю лівою. Мені було 2-3 рочки, коли вперше помітили, що я шульга. Хрещений батько грався зі мною, котив мені м'ячик, а я ловила його лівою рукою. Він це помітив і сказав: "Лови правою!" Я послухалася, зловила правою, переклала в ліву і покотила до нього".

Олена Підгрушна / Фото: Facebook

"Відтоді я дійсно все хапала лівою рукою, і вона у мене була "головна". Коли батьки привели до школи, то відразу наголосили, щоб мене не перевчали. "Нехай пише якою хоче, головне – щоб вчилася добре". Я і вчилася".

Реклама Олена Підгрушна / Фото: Getty Images

"А ось зброя у мене стандартна, "праворука". В Україні немає гвинтівки для шульги. Я довго навіть і не знала про існування таких. А коли дізналася, то вже пізно було перевчатися. Можливо, саме тому за 20 років я так і не навчилася швидко стріляти", – зізналася Олена Підгрушна у себе в Facebook.

Олена Підгрушна / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Підгрушна вразила майстра шиномонтажу. Олімпійська чемпіонка вправно подолала непростий підйом, довівши, що "блондинки теж уміють".

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