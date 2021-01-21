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Є перша медаль біатлонного сезону! Джима стала другою на Кубку світу в Італії

21 січня, 16:54

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська спортсменка завоювала "срібло" в індивідуальній гонці Кубка світу

Лише на сьомому етапі Кубка світу з біатлону збірної України вдалося добути першу медаль сезону 2020/2021. Сьогодні в італійському Антгольці-Антерсельві в жіночій індивідуальній гонці на 15 км Юлія Джима посіла друге місце! 30-річна киянка – єдина, що не зробила жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Однак Лізі-Терезі Гаузер, промахнувшись один раз, Юля поступилась 43,7 секунди.

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Раніше норвезька біатлоністка знепритомніла під час гонки.

Бронзова нагорода дісталася Анаіс Шевальє-Буше, яка з одним промахом програла Джимі 20 секунд. Достойно виступила йінша наша олімпійська чемпіонка: Олена Підгрушна зайняла 16-те місце (1 промах, +2.49,6). Валентина Семеренко з двома промахами – 28-ма (+3.20,8), Дар'я Блашко з трьома – 57-ма (+5.56,8). Віта Семеренко, яку заявляли в цю гонку, на старт не вийшла.

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У п'ятницю в Італії також пройде одна гонка – чоловіча "индивидуалка" на 20 км.

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Згадаймо, як українок нагороджували медалями чемпіонату світу-2020 на Італії:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram

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