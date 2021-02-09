Українська
$ 27,67
33,26
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Россия – голая! Ей не в чем выступать на чемпионате мира по биатлону

9 февраля, 14:03

Олег Люлька Олег Люлька

Форму с национальными символами запретил суд. А новую россиянам все еще не доставили

Россиянам не в чем выступать на чемпионате мира по биатлону, который 10 февраля стартует в словенской Поклюке. К ним все еще не поступила экипировка для соревнований.

Реклама

Как сообщает РИА Новости, новую форму не успели завезти из-за Дня национальной культуры Словении. Хотя изначально экипировку должны были доставить в понедельник, 8 февраля, но из-за задержек она появится, в лучшем для россиян случае, во вторник.

При этом вероятность появления россиян в гонках в старой форме исключена. Напомним, суд Лозанны отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Из-за этого перед биатлонным ЧМ-2021 россиянам пришлось полностью менять комплект формы, убрав оттуда символику страны.

Биатлонист РФ

Биатлонист РФ / Фото: biathlonrus.com

В тренде
Некролог. Леон Спинкс – бродяга, избивавший Мухаммеда Али

Реклама

Также во время турнира российская команда будет называться RBU (Russian Biathlon Union).

Ранее стало известно, что Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона. За бесплатные любовные утехи и охоту норвежец Андерс Бессеберг закрывал глаза на российский допинг.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон форма сборная России чемпионат мира по биатлону

Источник: biathlonrus.com

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шутки закончились: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону
Шутки закончились: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлонуБиатлон
Биатлонистка Пидгрушная раскрыла особенность своего тела, из-за которой медленно стреляет
Биатлонистка Пидгрушная раскрыла особенность своего тела, из-за которой медленно стреляетБиатлон
Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в Поклюке
Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в ПоклюкеБиатлон
"Золото" наше! Артем Прима стал чемпионом ЕвропыБиатлон
"Стресс, паника": Пидгрушная "проспала" свою гонкуБиатлон
В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьях
В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьяхБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять