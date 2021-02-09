Россия – голая! Ей не в чем выступать на чемпионате мира по биатлону

Россиянам не в чем выступать на чемпионате мира по биатлону, который 10 февраля стартует в словенской Поклюке. К ним все еще не поступила экипировка для соревнований.
Как сообщает РИА Новости, новую форму не успели завезти из-за Дня национальной культуры Словении. Хотя изначально экипировку должны были доставить в понедельник, 8 февраля, но из-за задержек она появится, в лучшем для россиян случае, во вторник.
При этом вероятность появления россиян в гонках в старой форме исключена. Напомним, суд Лозанны отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Из-за этого перед биатлонным ЧМ-2021 россиянам пришлось полностью менять комплект формы, убрав оттуда символику страны.
Также во время турнира российская команда будет называться RBU (Russian Biathlon Union).
Ранее стало известно, что Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона. За бесплатные любовные утехи и охоту норвежец Андерс Бессеберг закрывал глаза на российский допинг.
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