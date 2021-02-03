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У збірній України з біатлону стане однією росіянкою більше: тренери – в роздумах

3 лютого, 12:52

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Молода Катерина Бех готова замінити в команді Меркушіну, Віту Семеренко або Блашко

Через тиждень в словенській Поклюці відкривається головний біатлонний старт сезону – чемпіонат світу. Провідні команди вже сформували склади. Днями і Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлону, хоча він і викликав питання.

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Тепер же з'явилася інформація, що наш тренерський штаб розмірковує про зміни в заявці. Зокрема, це стосується жіночої команди. 22-річна Катерина Бех може поповнити збірну, пише xsport.ua. Колишня росіянка останнім часом додала і поки що готується в австрійському Рамзау. Її немає в списку тих, хто буде стартувати на Кубку IBU, хоча спочатку Катерину збиралися відправити саме на ці змагання.

А ось фізична форми Віти Семеренко та Анастасії Меркушіної залишає бажати кращого. Та й Дар'я Блашко дещо збавила оберти в січні. Так що, цілком ймовірно, що головний тренер збірної Юрай Санітра організує контрольне тренування, щоб побачити, на кого може розраховувати на чемпіонаті світу в Словенії. Можливо, Бех замінить когось із вище згаданого тріо.

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Раніше українських біатлоністок покарали за прокол ексросіянки.

Згадаймо, як українок нагороджували медалями минулого чемпіонату світу:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram
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біатлон Віта Семеренко збірна України з біатлону Анастасія Меркушина Юрай Санітра Катерина Бех
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