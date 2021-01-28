Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону

За безкоштовні любовні втіхи і полювання норвежець Андерс Бессеберг закривав очі на російський допінг

У світовому спорті грянув новий гучний скандал, пов'язаний з Росією. Раніше ми писали, що на допінгу попався "символ чистоти російського спорту". А тепер розкрилися факти корупції з боку колишнього боса Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) 74-річного норвежця Андерса Бессеберга.

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Як виявилося, він за хабарі у вигляді любовних утіх приховував позитивні допінг-проби росіян.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

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Сьогодні незалежна комісія IBU під керівництвом Джонатана Тейлора оприлюднила результати розслідування щодо колишнього голови організації Андерса Бессеберга, дійшовши таких висновків:

Бессеберг дозволив росіянину Олександру Тихонову залишитися віце-президентом IBU, попри те, що проти росіянина тоді було порушено кримінальну справу

Бессеберг не усунув Тихонова від роботи в організації після того, як той намагався підкупити генеральну секретарку Ніколь Реш, щоб та приховала допінгові випадки з Катериною Юр'євою, Дмитром Ярошенком і Альбіною Ахатовою у 2009 році

Бессеберг нічого не зробив, коли отримав інформацію про те, що колишній глава Союзу біатлоністів Росії Олександр Кравцов намагався купити голоси на виборах до конгресу IBU у 2014-му

Бессеберг отримував хабарі від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання

Не реагував належним чином на доповіді Річарда Макларена і Річарда Паунда про допінг у російському спорті

Не переніс фінальний етап Кубка світу з Тюмені, хоча про це його просили багато членів організації

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Раніше ми писали, що російські тенісистки довічно усунені від спорту. Дівчата брали участь у договірних матчах, граючи в парі.

Відео: Facebook / МИД Украины

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